Украина может столкнуться с непоправимыми последствиями на фоне демографического коллапса в связи с оттоком коренного населения. Об этом сообщило издание The European Conservative .

«Часть населения заполняется иммиграцией. Она исчезает из-за демографического коллапса, массового выезда и вооруженного конфликта», — отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, из-за затягивания конфликта с Россией, Украина рискует перестать быть той страной, которую, как подчеркивает киевский режим, они якобы «защищают».

Итальянское издание AntiDiplomatico уточняло, что Украину с февраля 2022 года покинули порядка шести миллионов человек. Страна обречена на вымирание, так как многие из них уже не вернутся домой даже после завершения боевых действий, уверены западные специалисты в демографии.