На Украине выяснили отношение жителей к уклонистам

Украинское издание «Зеркало недели» выяснило, какая доля жителей республики не считает зазорным уклоняться от призыва в ВСУ. Опрос по заказу журналистов провел киевский Центр имени Александра Разумкова. Оказалось, мнения о том, что уклонистом быть не стыдно, придерживается почти половина респондентов.

Исследование проводили с 20 по 28 июня. Участниками стали 2027 человек. Судя по опубликованному «Зеркалом недели» графику опроса, 46% жителей заявили, что уклонистами быть нормально и не стыдно. Противоположную точку зрения высказали 29,1% человек, еще 24,8% затруднились ответить.

Издание обратило внимание, что позиции о том, что быть уклонистом стыдно разделяют 37% людей старше 60 лет, а 50% респондентов в возрасте 18-29 лет убеждены, что в этом нет ничего зазорного. Опрошенные в возрасте 50-59 лет также отметили, что уклонистов вполне можно понять.

Помимо этого, исследование показало, что люди, в окружении которых большинство знакомых пытаются всеми силами уклониться от службы, преобладают на западе страны. Именно там фиксируют больше всего открытых уголовных дел по этой статье.