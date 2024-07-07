Украинцы на надувных кругах пытались сбежать за границу

На Украине задержали четырех мужчин, которые пытались покинуть страну на надувных кругах через реку Тиса. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале .

«Местному жителю четверо мужчин заплатили от семи до восьми тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы. Получив от „гида“ надувные круги, нарушители направились к Тисе. Там их и встретил пограничный наряд», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что беглецов и их провожатого доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.

Ранее украинские пограничники задержали 10 уклонистов в пшеничном поле у границы с Венгрией. Сообщается, что каждый из них заплатил за переправу на ту сторону от семи до 10 тысяч долларов. Теперь беглецов ждет административное наказание, а организаторов переправы — уголовное.