На Украине задержали 10 уклонистов в пшеничном поле

Украинские пограничники задержали 10 уклонистов, пытавшихся попасть в Венгрию через пшеничное поле. Об этом сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.

«Каждый заплатил переправщикам от семи до 10 тысяч долларов. Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их „путешествие“ ограничилось прогулкой по пшеничному полю, посреди которого мужчин и задержали пограничники», — уточнила служба.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что двое из задержанных пытались сбежать. Теперь их ждет административное наказание, а организаторов — уголовное.

В конце июня украинские пограничники застрелили уклониста в Черновицкой области. Мужчина пытался нелегально прорваться в Румынию вместе с напарником. Один из них распылил слезоточивый газ, а второй ударил мачете военного по ноге.

Ранее группу уклонистов из 17 человек задержали на границе с Венгрией, когда они пытались на микроавтобусе нелегально покинуть страну. Они не успели преодолеть до нее оставшиеся 200 метров. Каждый украинец заплатил организаторам за попытку выезда их страны от трех до 12 тысяч долларов.