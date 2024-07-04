На Украине задержали 10 уклонистов в пшеничном поле

Украинские пограничники поймали в поле 10 уклонистов у границы с Венгрией

Фото: РИА «Новости»

Украинские пограничники задержали 10 уклонистов, пытавшихся попасть в Венгрию через пшеничное поле. Об этом сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.

«Каждый заплатил переправщикам от семи до 10 тысяч долларов. Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их „путешествие“ ограничилось прогулкой по пшеничному полю, посреди которого мужчин и задержали пограничники», — уточнила служба.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что двое из задержанных пытались сбежать. Теперь их ждет административное наказание, а организаторов — уголовное.

В конце июня украинские пограничники застрелили уклониста в Черновицкой области. Мужчина пытался нелегально прорваться в Румынию вместе с напарником. Один из них распылил слезоточивый газ, а второй ударил мачете военного по ноге.

Ранее группу уклонистов из 17 человек задержали на границе с Венгрией, когда они пытались на микроавтобусе нелегально покинуть страну. Они не успели преодолеть до нее оставшиеся 200 метров. Каждый украинец заплатил организаторам за попытку выезда их страны от трех до 12 тысяч долларов.

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Выпуск косметики и парфюмерии в Москве за пять месяцев вырос более чем на четверть

«Запомним выпускной навсегда». Школьник из Братска рассказал о массовом отравлении

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте