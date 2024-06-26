Новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году уехал из Мариуполя, притворившись беженцем. Об этом РИА «Новости» заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в том же году по приказу Гнатова совершили военные преступления в Мариуполе.

«Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом, конечно же, трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — сказал он.

Рогов назвал Гнатова обыкновенным военным преступником, который непременно ответит за свои деяния по всей строгости российского закона.

До этого президент Украины Владимир Зеленский одобрил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова. Также украинский лидер провел совещание с военнослужащими. Они обсудили ситуацию на поле боя и обеспечение армии всем необходимым.

Ранее военкор ВГТРК Андрей Руденко заявил, что военные Украины стали наступать в районе Малой Токмачки в Запорожской области. При этом некоторые подразделения игнорируют приказ выдвигаться и наступать на российские позиции. Украинские военные стали выдыхаться и терять боевой дух.