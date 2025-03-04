На Украине возбудили дело против Ивана Охлобыстина

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому актеру Ивану Охлобыстину. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В отношении Охлобыстина возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, пропаганде войны и прославлении вооруженных сил России.

Как сообщили в СБУ, в сентябре 2022 года Охлобыстин принимал активное участие в патриотическом концерте-митинге на Красной площади в Москве. По данным следствия, он «агитировал за распространение кремлевского режима на всю территорию Украины».

Иван Охлобыстин также включен в список деятелей культуры, которые, по мнению властей Украины, создают угрозу национальной безопасности. Этот список, который ведется с 2015 года, включает в себя многих известных артистов, таких как Олег Газманов, Никита Михалков, Григорий Лепс, Никита Джигурда и другие.

Ранее СБУ обвинила певца Шамана в «подконтрольности Кремлю». В ведомстве заявили, что принимают комплексные меры для привлечения артиста к ответственности.