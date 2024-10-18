На Украине возбудили дело против 30 женщин, пытавшихся перевернуть автобус ТЦК

«Страна.ua»: на Украине возбудили дело против напавших на автобус ТЦК женщин

На Украине возбудили уголовное дело в отношении группы из 30 женщин, которые попытались перевернуть микроавтобус ТЦК в Закарпатской области. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По его информации, женщины закидывали микроавтобус с сотрудниками военкомата камнями, а потом попытались его опрокинуть.

Нападавшим вменяют статьи о хулиганстве, препятствовании вооруженным силам и о блокировке транспорта предприятий. Недовольным мобилизацией украинкам грозит до восьми лет тюрьмы.

Начиная с прошлой недели на Украине участились облавы сотрудников ТЦК. Рейды провели, в частности, в развлекательных заведениях в Киеве, Харькове, Львове, Днепропетровске и других крупных городах. Причиной облав мог стать провал мобилизационной политики.

Ранее посол Украины в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный не исключил, что в стране объявят мобилизацию женщин. По его словам, на этот шаг власти могут пойти ради спасения Европы от конфликта.