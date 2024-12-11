На Украине водитель на ходу открыл дверь авто и спас убегающего от ТЦК мужчину

На кадрах видно, как украинец бежит по дороге со всех ног. Внезапно проезжавший мимо него незнакомец открыл дверь своего автомобиля и разрешил спрятаться в салоне, спася от насильственной мобилизации.

Следовавший за ними сотрудник ТЦК развернулся, оставшись ни с чем. В каком именно украинском городе это произошло — неизвестно.

Ранее военкомы в Тернополе избили местного жителя и увезли в ТЦК. Как рассказали очевидцы, мужчина выгуливал собаку, когда к нему подошел человек в форме и двое его помощников. Они повалили украинца на землю, избили на глазах у прохожих, затолкнули в машину и увезли. Собака осталась на улице.

Еще один случай незаконной мобилизации случился в Харькове. Военкомы попытались задержать и насильно усадить в микроавтобус 16-летнего подростка.