Telegraf: НАТО необходимо, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше

Страны НАТО используют Украину для сдерживания России, чтобы выиграть время на перевооружение. Такое мнение высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый изданию Telegraf.

По данным издания, Североатлантическому альянсу выгодно затягивание боевых действий, поскольку это позволяет его членам укрепить оборону. В настоящее время страны НАТО не обладают достаточной готовностью к крупномасштабному конфликту.

В статье отмечается, что Европа планирует завершить программу перевооружения к 2029 году. До этого момента Украина, по мнению авторов, должна сдерживать российские силы.

«Но почему мы должны в этой ситуации отдавать жизни десятков тысяч людей? Они дают нам оружие для того, чтобы мы выполняли эту роль восточного форпоста. Но без членства в НАТО, за что мы это делаем?» — задался вопросом Чалый.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что шведские власти обновляют и расширяют транспортные пути для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию.