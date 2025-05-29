Швеция подготовилась к потенциальной переброске войск в Прибалтику и Финляндию

Шведские власти обновляют и расширяют транспортные пути для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию», — сказал глава дипмиссии.

Посол подчеркнул, что одобрение соглашения о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами (DCA), которое позволяет американским военным получить доступ к 17 военным объектам на территории Швеции, стало еще одним шагом на пути к усилению обороноспособности страны. По словам Беляева, подобные соглашения являются типовыми и заключаются в рамках процесса присоединения новых государств к НАТО.

Как подчеркнул собеседник агентства, США получают право размещать американские войска и вооружение на территории страны, подписавшей DCA, не только в рамках обязательств по НАТО, но и в национальных интересах.

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