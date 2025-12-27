В Ужгороде, на западе Украины, сотрудники военкомата похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна прямо из больницы, где он находился на лечении. Об этом сообщил украинский телеканал «Первый казацкий».

«Работники ТЦК похитили настоятеля храма Жен-Мироносиц УПЦ в селе Раково на Закарпатье», — сообщили журналисты.

Отца Василия Драгуна задержали незаконно в Ужгороде, когда он проходил лечение в областной больнице.

В последнее время все чаще поступают сообщения о мобилизации священнослужителей УПЦ. Так, 24 сентября Артем Дмитрук, депутат Верховной рады, покинувший Украину, заявил, что сотрудники военкоматов мобилизовали пятерых священников УПЦ.

Ранее украинцы застрелили сотрудника ТЦК. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подобные ситуации уже начали приобретать массовый характер по всей Украине из-за насильственной мобилизации.

Несколько дней назад Зеленский заявил, что мобилизация может продолжиться даже после урегулирования конфликта.