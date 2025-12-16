В Николаеве жители выманили из дома сотрудника ТЦК и застрелили

Жители Николаева выманили из дома сотрудника территориального центра комплектования, чтобы застрелить. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, подобные ситуации уже начали приобретать массовый характер по всей Украине из-за насильственной мобилизации. Однако действующие власти стараются скрывать эту информацию от общественности.

«На публику выходит только то, что скрыть невозможно, чему было много свидетелей», — сказал Лебедев.

Он добавил, что мирные жители чаще всего устраивают расправу над сотрудниками ТЦК без свидетелей.

Также волна протестов прошла на Украине. Поводом для возмущения стали насильственные действия военкомов. В Одессе горожане разгромили автобус сотрудников ТЦК и спасли от фронта нескольких мужчин.