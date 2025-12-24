Зеленский не исключил, что не отменит мобилизацию в случае мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что мобилизация в стране может сохраниться даже в случае достижения договоренностей по урегулированию конфликта. Его слова привело агентство «Укринформ».

«Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а можно проводить частично и частично демобилизовывать людей», — сказал Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства заявил, что даже после прекращения боевых действий военное положение не будет снято сразу. Как пояснил Зеленский, оно может сохраниться еще на несколько месяцев, что, в частности, делает невозможным оперативное проведение парламентских и местных выборов.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявлял, что действующая в стране система мобилизации фактически провалилась.