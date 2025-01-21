На Украине сообщили о повреждении железных дорог в Днепропетровской области

Компания «Украинские железные дороги» сообщила о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области. Об этом УЖД сообщило в Telegram-канале.

«Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области под вражеской атакой <…> Повреждены здания и подвижной состав», — заявили в организации.

Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские силы ударили по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также по местам сборки и хранения БПЛА и скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах. Также российские средства ПВО сбили авиационную бомбу Hammer французского производства.

До этого официальный представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ВС России наносят по энергообъектам Украины «хирургические» удары, которые сильно влияют на систему снабжения государства.