На Украине шесть поездов задержали из-за повреждения железнодорожных путей

На Украине отменили рейсы сразу шести поездов. Они не выйдут на маршрут 16 и 17 марта в Сумской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Укржелдорога».

Представители компании объяснили, что виной тому повреждения железнодорожной инфраструктуры. Специалисты делают все, чтобы поддерживать движение в области. Они уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

«Однако на некоторых участках нам придется его приостановить на несколько суток», — заявили в компании.

Ранее компания изменила движение поездов в Сумской области с 17 по 21 января. Перевозчик тогда тоже объяснил это повреждениями железнодорожных путей, но не уточнил их характер. Массовая задержка поездов на Украине произошла и 10 января. Как минимум 14 рейсов задерживались после комбинированной атаки ВС России и снегопадов с гололедом.