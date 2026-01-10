Полное обрушение логистики. На Украине массово встали поезда
РВ: на Украине 10 января произошла массовая задержка поездов
Как минимум 14 рейсов поездов задерживаются на Украине из-за последствий комбинированных ударов и непогоды. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Проблемы с логистикой зафиксировали после комбинированной атаки ВС России по объектам. Также ситуацию усугубили мощные снегопады и гололед.
Из-за действий российской армии обесточило часть Киева, жители находятся без света и воды около 40 часов. На фоне проблем в сфере ЖКХ мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал горожан уезжать.
«Уже почти сутки [уже более суток] нет ни света, ни тепла, ни воды. Это кромешный ад. Все их обещания — тщетны», — процитировал канал жителя Лесного массива.
Ранее российские войска ударили по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивала работу военно-промышленного комплекса Украины. Атакам подверглись хранилища горючего, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Цели поразили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.