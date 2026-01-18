На севере Украины изменили движение поездов из‑за повреждения железной дороги

В Сумской области на севере Украины изменили движение поездов из‑за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об сообщили в телеграм-канале компании «Укрзализныця» .

Перевозчик пояснил, что на участках, где поезда сейчас не ходят, пассажиров начали доставлять на автобусах к ближайшим станциям. Таким образом дорога планирует использовать комбинированную схему сообщения — железнодорожного и автотранспортного.

Такой порядок движения будет действовать с 17 по 21 января. О характере повреждений и причинах перебоев «Укрзализныця» не сообщила.

Ранее в офисе Зеленского призвали спасать организацию-оператора украинских железных дорог из-за убытков, грозящих полной остановкой железнодорожного сообщения в стране.