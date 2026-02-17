Пилоты из Нидерландов и США управляют истребителями F-16 в эскадрилье, сформированной на Украине. Об этом написало издание Intelligence Online .

«Эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов, сформирована для защиты неба над Киевом», — отметили в материале.

По данным издания, западные пилоты, летающие на Украине, — опытные ветераны боевых действий.

Командование ВСУ использует оставшиеся американские истребители F-16 только для отражения массированных ударов в глубоком тылу. У Украины остались пилоты для F-16 и сами самолеты, но их задействуют только для отражения атак на стратегические объекты.

Ранее российский военный рассказал, как система ПВО двумя ракетами сбила американский истребитель. Он отметил, что F-16 падает также, как и другие, он вовсе не «неубиваемый», как заявляют американцы.