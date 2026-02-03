Украинское командование использует оставшиеся американские истребители F-16 только для отражения массированных ударов российских войск в глубоком тылу. Об этом РИА «Новости» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он подтвердил, что у Украины остались пилоты для F-16 и сами самолеты, но они задействуются только для отражения атак на стратегические объекты. По его словам, украинская авиация в таких случаях пытается сбить крылатые ракеты и дроны ВС России.

В январе в Сети появились кадры уничтожения самолета F-16 российским беспилотником БМ-70 во время атаки на аэродром в Полтавской области. Операторы БПЛА ударили по объекту в районе Миргорода. Российские военные также ликвидировали радиолокационную станцию и истребитель Су-27 ВСУ.

Ранее Кимаковский рассказал, что украинские боевики заминировали Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь и два храма в поселке Терноватое Запорожской области. Он добавил, что ВСУ планировали подорвать здания и обвинить в уничтожении российскую армию.