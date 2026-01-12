«Так же падает». Российский военный рассказал об уничтожении истребителя F-16

Российская система ПВО в зоне спецоперации сбила истребитель F-16 двумя ракетами. Об этом командир дивизиона ЗРК с позывным Север рассказал Владимиру Соловьеву для его передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Север отметил, что комплекс ПВО — С-300 — дивизион получил в декабре 2024 года, в марте 2025 года его освоили и вступили в бой. Военный заявил, что с помощью этого комплекса сбили «колоссальное количество» целей. Север сообщил, что операцию долго готовили.

«Это ATACMS, HIMARS, УАБы и аэродинамические цели. Самая интересная — это F-16. Это самая интересная для нас цель. Это было с командиром бригады. <…> Наш противник очень нахваливает эти самолеты, потому что он неубиваемый. Оказалось, он так же падает», — отметил «Север».

По словам Севера, потребовалось две ракеты, чтобы уничтожить «неубиваемый» F-16. Первой ракетой истребитель посекли его, второй — уже добили.

Российские военные в течение 2025 года уничтожили 19 принадлежавших ВСУ самолетов, в том числе F-16, Су-27 и МиГ-29. В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ обезвредили 670 самолетов.