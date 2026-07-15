На Украине решили переделать купюру из-за шрифта русского дизайнера

НБУ: шрифт на банкноте в две тысячи гривен изменят из-за связи с Россией

Национальный банк Украины изменит оформление банкноты номиналом две тысячи гривен из-за претензий к шрифту. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на странице в Facebook*.

«В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала — ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером <…> Надпись номинала будет изменена», — написал он.

Глава украинского Центробанка не уточнил, какой именно вариант шрифта появится на новых банкнотах и когда их выпустят в обращение.

В последние годы власти страны начали проводить кампанию по ограничению использования русского языка и пересмотру связанных с Россией и советским периодом элементов. В ООН прокомментировали такую позицию в пользу языковой и культурной свободы во всех странах.

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