Дюжаррик: ООН выступает за языковую и культурную свободу на Украине

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация выступает за языковую свободу и поддерживает свободу культур в любой стране. Об этом он сообщил на брифинге журналистам, сообщило РИА «Новости» .

«Мы принципиально верим в культурную свободу, языковую свободу. Разнообразие языков и культур в любой стране — это то, что следует поддерживать», — сказал Дюжаррик.

Так он прокомментировал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июня закона об исключении русского языка из перечня подлежащих защите. Киевский режим отказался применять к нему положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств. Российский МИД назвал такой шаг Киева неонацизмом в действии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла истерику украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской, продолжающей давить штрафами одесский театр «Маски» из-за использования артистами русского языка.