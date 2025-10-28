«Страна.ua»: на Украине назревает план по нанесению удара по режиму Зеленского

На Украине назревает план по нанесению удара по режиму Владимира Зеленского. Об этом сообщило местное издания «Страна.ua».

«Цель „антизеленской коалиции“ — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над кабмином», — отметили авторы материала.

В статье также указали, что среди населения растет недовольство ситуацией на фронте. По данным издания, обвинения президента в провалах ВСУ «потенциально еще более опасны».

Японский историк Такэюки Танака заявил, что Зеленский утратил легитимность и не имеет права «сидеть в своем кресле». Японец отметил, что глава киевского режима потерял доверие народа.

О нелегитимности Зеленского заявил также американский журналист Такер Карлсон. Он подчеркнул, что Зеленский не имеет ни юридического, ни морального права управлять страной и вести переговоры по урегулированию конфликта.