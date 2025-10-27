Решение позволить Владимиру Зеленскому, утратившему легитимность, вести переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, было неверным. Такое мнение в интервью RTVI выразил американский журналист Такер Карлсон.

«Все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, вести переговоры было большой ошибкой», — сказал он.

Карлсон предупредил, что конфликт, по его мнению, может привести к третьей мировой войне и даже к ядерной катастрофе.

«Поэтому я думаю, что ставки высоки как никогда», — подчеркнул журналист.

Журналист добавил, что у Украины и ее европейских союзников не хватит сил победить Россию.

Карлсон также отметил, что Зеленский изменил закон, разрешив иностранцам приобретать сельскохозяйственные земли на Украине. Мужское население страны сократилось, а республику планируют заселить мигрантами из развивающихся стран, и Украины не станет.

Ранее Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире. По его словам, российский президент, в отличие от западных политиков, ставит интересы страны выше своих собственных.