Все четыре подразделения Сухопутных войск ВСУ, созданные с начала конфликта под брендом «Интернациональных легионов», планируется расформировать до конца 2025 года. Об этом сообщила украинская служба BBC со ссылкой на план Генштаба Украины.

Согласно этим данным, военнослужащих, включая иностранных добровольцев, перераспределят в штурмовые подразделения. В командовании ВСУ называют реформу плановой и подчеркивают, что легионы выполнили свою роль.

В самих подразделениях решение вызвало недовольство. Собеседники BBC опасаются, что служба в штурмовых частях может отпугнуть иностранцев и сократить поток добровольцев. В то же время в Сухопутных войсках заявляют, что вклад иностранных военнослужащих по-прежнему высоко ценится, а их опыт будет использоваться с учетом потребностей фронта.

Как отмечает BBC, «Интернациональные легионы» представляли собой отдельные батальоны численностью около 400–600 человек и за время конфликта объединили добровольцев более чем из 75 стран.

Верховный суд Донецкой народной республики ранее вынес приговор в отношении 26-летней гражданки Италии Джулии Жасмин Шифф за службу в Вооруженных силах Украины. Ее приговорили к 14 годам лишения свободы и объявили в международный розыск.