На Украине проверят «Государственного оператора тыла» по делу Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины проверит «Государственного оператора тыла» на нарушения при закупке бронежилетов у бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В НАБУ обратился Общественный совет при Министерстве обороны. Его заявление рассмотрели и приобщили к делу.

Судя материалам уголовного дела, в конце прошлого года Миндич уговорил в ту пору министра обороны, а ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова купить 10 тысяч бронежилетов без необходимой проверки. Общая стоимость сделки составила 217 миллионов гривен (5,2 миллиона долларов).

После того как информация об этом вскрылась, Умеров уехал из Украины, однако через несколько дней вернулся, объяснив, что был в командировке.