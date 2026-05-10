В Киеве решили собрать штаб по украинизации

На Украине решили создать координационный штаб по вопросам украинизации после сообщений, что в стране стали чаще использовать русский язык. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская.

По ее мнению, в новую структуру должны войти представители совета нацбезопасности Украины, кабинета министров, министерства образования и других ведомств. Ивановская пояснила, что штаб мог бы заняться урегулированием конфликтов и спорных ситуаций, связанных с языком.

«Должен быть штаб, где должны приниматься какие-то насущные решения для урегулирования всех <…> проблем», — сказала омбудсмен.

Причиной для инициативы стали недавние сообщения украинских СМИ, что на улицах страны в последнее время русский язык стал звучать чаще, а украинский — реже.

Ранее Ивановская пожаловалась на киевский театр «Темный софит», который продолжил ставить спектакли на русском языке. В отношении труппы уже проводили государственный контроль.