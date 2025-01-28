На Украине призвали придать русскому языку статус второго государственного

Русскому языку необходимо придать статус второго государственного на Украине, чтобы устранить базовые противоречия между гражданами страны. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«После детальных размышлений и анализа я пришел к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного», — отметил он.
Ранее сообщалось, что украинским детям запретят общаться по-русски в школе на переменах. Министр образования Украины Оксана Лисовая назвала русский язык оружием и «предпосылкой для агрессии».
В ноябре 2024 года на улицах Ивано-Франковска появились «языковые патрули», созданные специально для борьбы с русской речью. Инициатором их создания стал мэр Руслан Марцинкив, которому не понравилось обилие разговоров на русском языке на улицах украинского города.
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