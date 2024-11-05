«Языковые патрули» вышли на улицы украинского города для борьбы с русской речью

Украинский Пятый канал: языковые патрули появились на улицах Ивано-Франковска

Созданные по инициативе мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива «языковые патрули» вышли на улицы города. Об этом сообщил украинский Пятый канал (5.ua) в своем Telegram-канале , где редакция выложила небольшой репортаж.

В качестве «языкового патруля» выступила молодая активистка, которая подходила к людям, говорившим по-русски и предлагала им посетить бесплатные курсы украинского языка.

Сколько прохожих прислушались к этой рекомендации, журналисты не уточнили.

С инициативой создания «языковых патрулей» мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил в начале сентября. Он пояснил, что ему не понравилось обилие русской речи на улицах города.

Мэр подчеркнул, что обсудил свою инициативу с с уполномоченным по защите государственного языка на Украине Тарасом Кременем, который выразил ему полную поддержку.