Фонд Зеленской посчитал, сколько детей хотят уехать с Украины

Фонд Зеленской: каждый четвертый ребенок мечтает покинуть Украину навсегда

На Украине каждый четвертый ребенок обдумывает вариант уехать за границу ради больших возможностей. К такому выводу пришли аналитики Фонда Елены Зеленской .

«Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант эмиграции за границу», — отметили в исследовании.

Согласно данным фонда, 80% детей на Украине привлекает большее количество возможностей, еще 64% — хотят посмотреть мир. Также 39% опрошенных готовы покинуть родину ради лучшего образования, а 38% подросткам отъезд нужен ради собственной безопасности.

В январе газета Independent сообщила, что все больше беженцев из Украины используют сомнительные способы, чтобы перевезти своих детей в Великобританию. Подросткам украинского происхождения в Британии предложили сдать экзамен по русскому языку.