Украина потеряла половину природных ресурсов после вхождения четырех регионов в состав Российской Федерации. Об этом заявил бывший главком ВСУ Виктор Муженко, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

«На сегодняшний день это примерно половина ресурсной базы полезных ископаемых. Донецкая, Луганская области, части Запорожской области и Херсонская — это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов», — отметил он.

По словам Муженко, после получения контроля над этими территориями Россия смогла в разы окупить затраты на ведение боевых действий.

Советник президента США по Украине Кит Келлог ранее заявил, что завершению конфликта на Украине могут способствовать экономические меры. Поэтому президент США Дональд Трамп предложил ОПЕК снизить цену на нефть.

Кроме того, американского лидера заинтересует доступ к украинским природным ресурсам, поэтому киевский режим может получить новые кредиты от США.