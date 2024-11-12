Американист Константин Блохин завил, что Трамп может заинтересоваться доступом к природным ресурсам Украины

«План победы» Владимира Зеленского содержит пункт о доступе США к природным ресурсам Украины, и именно он может заинтересовать Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы. Об этом сообщил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, именно ресурсная база может заинтересовать такого человека как Дональд Трамп. Потому что он уже проявил себя прагматиком, бизнесменом и торговцем. Поэтому не исключено, что она рассмотрит это предложение в обмен на предоставление новых кредитов.

Блохин подчеркнул, что неразумно предполагать, что с приходом Трампа США в тот же день откажутся от Украины. Многое будет зависеть еще и команды, которая сформируется вокруг нового президента.