Харьков остался без ТЭЦ

Российские военные уничтожили все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль, его слова привело издание «Страна.ua».

В город будут завозить мобильные котельные мощностью до мегаватта. Подобные технологии применят и в других украинских населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что жителям Украины зимой при оптимистичном прогнозе придется проводить до 12 часов в день без тепла и света, а при самом неблагоприятном — до 20. Украинцев призвали запастись резервными источниками электроэнергии.

Немецкое издание Die Welt предсказало катастрофу на Украине зимой. По его данным, страна к этому времени рискует остаться вообще без электричества, что приведет к массовому бегству ее жителей.