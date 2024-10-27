На Украине предложили взыскать с чиновников-«инвалидов» двойные выплаты

С украинских чиновников с фиктивной инвалитдностью могут взыскать двойной размер пенсионных выплат в пользу республики. С таким предложением выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Его процитировало украинское издание «Судебно-юридическая газета».

«Должны вернуть пенсионные выплаты и заплатить столько же сверху», — заявил он.

По мнению советника, должностные лица должны также платить штрафы, объем которых необходимо приравнять к сумме, на которую они обворовывали госбюджет на протяжении нескольких лет. Также Подоляк предложил запретить чиновникам занимать должности сроком на пять и более лет

Кроме того, по его словам, такие должностные лица должны вернуть все деньги, полученные в рамках финансирования программы по инвалидности.

На этой неделе на Украине начало действовать решение СНБО о ликвидации всех медико-социальных комиссий. Также в отставку ушел генпрокурор Украины Андрей Костин, которого Зеленский обвинил в происходящем с фальшивыми инвалидностями.