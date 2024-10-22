На Украине ликвидируют все медкомиссии

Зеленский подтвердил ликвидацию всех медкомиссий на Украине до конца года

На Украине ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ликвидации всех медико-социальных комиссий. Указ об этом подписал президент страны Владимир Зеленский.

Украинские МСЭК перестанут существовать до конца 2024 года.

Обсуждая с СНБО проблемы с коррупцией при назначении инвалидностей, Зеленский указал на множественные факты нарушений в стране, которые в том числе касались «фальшивых инвалидностей должностных лиц».

В СБУ заявили, что задержали 64 чиновника медкомиссий и отменили более четырех тысяч выводов об инвалидности, которую оформляли на основании поддельных документов. В ведомстве подчеркивали, что девять человек, задействованных в коррупционных схемах при медэкспертизах, уже осудили.

На фоне скандала в отставку ушел генпрокурор Украины Андрей Костин, которому Зеленский вменил «политическую ответственность» за происходящее с фальшивыми инвалидностями.