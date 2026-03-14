Около 20 украинцев напали на патруль военкомата под Полтавой

В Полтавской области Украины около 20 человек атаковали патруль военкомата и сопровождавших его полицейских. В результате нападения пострадали шесть сотрудников силовых структур, сообщило местное издание «Страна.ua».

«Группа до 20 человек попыталась помешать работе военкомата и полиции. Гражданские применили слезоточивый газ, в результате чего трое военных и трое полицейских получили химические ожоги», — написали журналисты.

Украинские СМИ добавили, что на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции. Всего задержали восемь мужчин. Шестерых из них могут мобилизовать, они уже проходят медкомиссию.

Ранее в Днепропетровске вооруженные люди в балаклавах попытались под дулом пистолета мобилизовать депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Романа Каптелова. Они не представились и не показали никаких документов. Один из них объявил себя сотрудником полиции.