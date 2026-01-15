На Украине показали апокалиптическую картину возможных последствий для энергетики

Депутат Федиенко: украинская энергетика уже вошла в «фазу каскадных эффектов»

Депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко обнародовал тревожное видение будущего украинской энергетики, если атаки со стороны России продолжатся. В качестве иллюстрации для поста он использовал изображение, созданное искусственным интеллектом.

По словам нардепа, украинская энергетика вступила в «активную фазу каскадных эффектов», и это может привести к остановке жизнедеятельности целых городов.

«На изображении город, который еще стоит, но уже ломается по цепочке. Россияне уничтожают нашу энергетику, истощив наше ПВО. Слева обесточенные линии электропередач, искры и аварии, энергетика постепенно исчезает», — написал Федиенко.

Он подчеркнул, что один сбой потянет за собой другой.

«Так выглядят каскадные эффекты, когда отсутствие электричества медленно, но неизбежно останавливает целый город», — сказал депутат, процитировав книгу «Блэкаут» Марка Эльсберга.

По его словам, следующий этап — «операторы должны сократить территорию покрытия и сосредоточиться на ключевых сегментах сети». Он также отметил, что партнеры подвели страну в вопросе противовоздушной обороны.

На Украине собрались ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко заочно поругались из-за энергетического кризиса в украинской столице. Кличко обвинил президента и лояльных ему спикеров в сплошном хейте.