На Украине отстранили от должностей шестерых руководителей Нацгвардии

President Of Ukraine
Фото: President Of Ukraine/www.globallookpress.com

На Украине шестерых чиновников руководящего состава Нацгвардии отстранили от занимаемых должностей. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Имена сотрудников и причины случившегося в ведомстве раскрывать не стали. Известно, что речь идет о руководителях направления материально-технического обеспечения Национальной гвардии.

«МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Его перевели на пост главного инспектора Минобороны. Новым главой Генштаба стал Андрей Гнатов.

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