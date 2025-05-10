На Украине отстранили от должностей шестерых руководителей Нацгвардии

На Украине шестерых чиновников руководящего состава Нацгвардии отстранили от занимаемых должностей. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Имена сотрудников и причины случившегося в ведомстве раскрывать не стали. Известно, что речь идет о руководителях направления материально-технического обеспечения Национальной гвардии.

«МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Его перевели на пост главного инспектора Минобороны. Новым главой Генштаба стал Андрей Гнатов.