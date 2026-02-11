На Украине одобрили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей

Верховная рада Украины одобрила закон о принудительной эвакуации детей из районов активных или приближающихся боевых действий без согласия родителей. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на заместителя главы МВД Украины Богдана Драпятого.

«Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей», — сообщил Драпятый.

Как отметили журналисты, новый порядок касается случаев, когда родители или законные представители отказываются вывозить ребенка. В такой ситуации детей должны будут забирать сотрудники полиции, а затем передавать органам опеки.

О сроках вступления документа в силу и механизме реализации пока не сообщили.

Ранее политики предложили запретить украинским детям смотреть мультфильм «Маша и Медведь». Анимационный сериал назвали прокремлевским и добавили, что санкции нужно наложить и на другие российские проекты.