На Украине предложили запретить «Машу и Медведя»

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин предложил запретить на Украине российский мультсериал «Маша и Медведь». Об этом он написал в социальных сетях.

Юрчишин назвал мультсериал прокремлевским и добавил, что санкции нужно наложить и на другие российские проекты.

«За нашими детьми больше всего охотится Россия, используя алгоритмы и возможности соцсетей», — заявил депутат.

Кроме того, Юрчишин предложил ввести возрастные ограничения для использования социальных сетей.

Предложения запретить «Машу и Медведя» поступают с 2022 года. Тем временем прошлым летом YouTube-канал мультсериала стал самым популярным на Украине, набрав более 800 миллионов просмотров. Для удобства зрителей его перевели на украинский язык.