На Украине объяснили массовый вывоз детей из страны

«Вообще непонятно, как Украина будет зимовать. Атаки на энергетическую систему не завершены, а Киев заявляет о том, что не будет напрямую вести переговоры об энергетической безопасности с Москвой», — сказал он.

Также украинцы хотят вывезти детей, по словам Килинкарова, из-за мобилизации и воинского учета. По его мнению, родители беспокоятся, чтобы их дети могли нормально доучиться за пределами Украины.

По данным украинского издания УНИАН, огромное количество граждан Украины хотят вывезти своих детей из страны, независимо от их пола и возраста. Министр образования страны Оксен Лисовой также жаловался на массовый отъезд украинских выпускников перед постановкой на воинский учет, которая начинается с 17 лет.