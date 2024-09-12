Сегодня 18:04 Мертвая мова. Украинский язык остался теперь только в… России Публицист Белов: украинский в незамутненной форме останется только в России 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Мэр западно-украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о введении в городе «языковых патрулей» и попытках бороться с использованием местными жителями в быту русского языка, случаев чего, по словам градоначальника, с каждым днем становится все больше.

«К сожалению, в Ивано-Франковске мы сейчас ощущаем увеличение русского языка», — заявил мэр, пожелав увеличить штат «мовных» инспекторов минимум до сотни. Правда, исключительно на добровольных началах. По зову сердца, так сказать. Как с сожалением отметил Марцинкив, украинским законодательством подобная инициатива не предусмотрена, а потому «народные дружинники» не смогут выписывать «нарушителям» штрафы, а будут исключительно «популяризировать» курсы украинского языка. Как? Мэр благоразумно предпочел не уточнять.

То, что украинизация Незалежной происходит насильно, ни для кого уже не секрет. Тема эта долгие годы лежит на поверхности общественного внимания. Проблема в том, что лишь немногие знают, какой именно «украинский язык» насаждается сегодня на Украине.

Между тем с этого учебного года в связи с окончанием пятилетнего переходного периода учителя и администрация школ в своей работе обязаны соблюдать нормы нового украинского правописания в редакции 2019 года. На днях украинское министерство образования и науки напомнило об этом в инструктивно-методических рекомендациях «О преподавании учебных предметов и интегрированных курсов в школах в текущем учебном году». Не вдаваясь глубоко в подробности новой украинский грамматики — для людей, языком не владеющих, многое понять будет сложно, — тем не менее расскажу об основных особенностях нововведений, степень маразма которых способен оценить каждый.

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Во-первых, следуя западным рекомендациям, прогрессивной повестке и нынешней либеральной языковой моде, в обязательный оборот в вводятся пресловутые феминитивы, уродующие, кстати, не только украинский, но и русский язык: юристка, адвокатка, нотариуска, филологиня, психологиня, гинекологиня, директорка, спикерка, президентка, министерка, депутатка и тому подобные. Во-вторых, тотально исключаются дефисы: отныне только «віцепрем'єр», «експрезидент», и никак иначе. Говорят, вроде только одного контр-адмирала пожалели. В-третьих, и это уже чисто украинская фишка, в словах иностранного (в основном греческого или латинского) происхождения вместо привычной буквы «ф», появившейся еще в азбуке Кирилла и Мефодия, теперь надобно писать «т»: анафема — анатема, Афіни — Атени, Борисфен — Бористен, дифірамб — дитiрамб, ефір — етiр, міф — міт, логарифм — логаритм и так далее, а вместо буквосочетания «ау» — «ав»: аудієнція — авдієнція, аудиторія — авдиторія, пауза — павза, фауна — фавна и прочие.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ну и, наконец, в-четвертых, употребление двух вариантов буквы «г» — фрикативного и обычного — достигло новых высот. Если теперь увидите, что на выборах президент США от демократов баллотируется некая Гарріс — не удивляйтесь. Стоит ли говорить о том, что никакого отношения к реальному украинскому языку, классической основой для которого когда-то стал полтавский диалект, вся это прогрессивно-западная и канадско-диаспорянская «говирка» отношения не имеет? И те украинцы, которые окончили школу еще при СССР, в жизни не поймут тех, кто будет учить язык сегодня.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Но и это еще не самое страшное. Превратив «соловьиную», как любят говорить сами украинцы, «мову» в набор уродливых и исковерканных грамматических конструкций, нынешнее украинские власти сами делают все, чтобы их язык попросту умер.

Лично у меня нет никаких сомнений в том, что эта белиберда в духе «віцеспікерка на катедрі мітології в Атенах зробила в етері павзу перед авдиторією» никогда не приживется. На Украине-то и без подобных реформ на канонической «мове» практически никто не говорил — все больше на суржике, — а теперь таких не останется и подавно.

Впрочем, кое-где украинский язык в его незамутненной форме все же сохранится, но не на самой Украине и тем более не среди украинских беженцев в Европе или США, а в России, где заботами нашего министерства просвещения возможность выучить язык Шевченко и Франко все же сохранена. Вот уж, поистине, ирония судьбы…