На Украине нашли способ усилить слабую ПВО

Сырский: ВСУ создадут новый род войск в помощь не справляющейся с задачами ПВО

В украинской армии появится новый род войск в помощь не справляющейся с задачами противовоздушной обороне. Об этом в Facebook* сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, подразделения ПВО работают в сложных условиях, эффективность держится на уровне 74%.

«Повышаем эффективность беспилотной составляющей ПВО, планируем перераспределить функции между зенитными частями и новым родом войск, который прикроет важные объекты», — написал Сырский.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о полной реорганизации ПВО на Украине. Он отмечал, что род войск нуждается в существенных изменениях, и пообещал новый приток людей в эти подразделения.

