Штаб Многонациональных сил под началом британского офицера начали формировать на Украине в рамках усилий НАТО по подготовке к возможному прекращению огня. Об этом сообщил сайт UK Defence Journal .

Управлением штаба будет заниматься французская сторона, отметили журналисты.

По словам авторов материала, организация может отвечать за «последующую стабилизацию обстановки на Украине». Основным рабочим языком там станет английский. В штабе будут состоять участники от 30 стран.

Ранее итальянская газета L’Antidiplomatico сообщила, что президент России Владимир Путин спутал карты странам «коалиции желающих», когда дал понять, что размещение западных военных на Украине является недопустимым.