На Украине мэру пришлось извиняться за дебош и русскую песню

Мэр украинского города Острог Ровненской области Юрий Ягодка извинился за публичное исполнение русской песни «Ой, цветет калина в поле у ручья». Об этом сообщило украинское издание «О Ровно».

Все произошло 29 августа, когда в стране отмечали День памяти защитников Украины. Ягодка находился в Центре культуры и досуга, где слушал русские песни, а одну даже исполнил.

За этим занятием его застала местная активистка Людмила Франковская. В тот день она проходила мимо культурного учреждения, но услышала русскую музыку и решила зайти, чтобы сделать замечание за прослушивание этих композиций.

Активистка обнаружила, что Ягодка находится в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на замечание он якобы набросился на Франковскую с кулаками, поэтому она обратилась в полицию.

«Да, моя вина в том, что, говоря по-простому, — напился. Моя вина в том, что вел себя так, как не подобает городскому голове, не подобает публичному человеку и не подобает мужчине», — позже написал Ягодка в соцсети.

Мэр извинился перед избирателями, друзьями и родными.

Ранее литовский телеведущий Альгис Раманаускас предложил расстреливать родителей за русские песни и фильмы, но перед этим отобрать у них детей.