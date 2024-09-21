«Сначала отобрать детей». В Литве предложили расстреливать родителей за русские песни

Ведущий литовского общественного телевидения Альгис Раманаускас предложил расстреливать родителей за русские песни и фильмы. Об этом сообщило радио «Sputnik Литва» .

«Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей — прим. ред.) или при детях… Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — заявил журналист.

На заявление Раманаускаса отреагировал депутат литовского сейма Мингадугас Пуйдокас. Он обратился в полицию и потребовал от главы МВД и спикера парламента оценить слова телеведущего.

В январе 2024 года министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заступилась за русскоязычные школы. Она заявила, что местные политики решили набрать очки на этой теме.