На Украине корги попытался защитить хозяина от мобилизации
Во Львове собака породы корги попыталась помешать сотрудникам военкомата насильно усадить хозяина в автомобиль. Видео силовой мобилизации опубликовало украинское издание «Страна.ua».
«Мужчину с корги выволокли из парадного и засунули в бусик», — уточнили в публикации.
На кадрах видно, как собака громко лает и бегает вокруг хозяина, которого двое в форме волокут по земле. Но мужчину затолкали в машину, а собака осталась на дороге.
В июне во Львовской области на похоронах военного устроили облаву на уклонистов. Но участники церемонии прощания отбили мужчину и прогнали сотрудников территориального центра комплектования и соцподдержки.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил, что проведение силовой мобилизации может обернуться массовыми протестами.