На Украине корги попытался защитить хозяина от мобилизации

«Мужчину с корги выволокли из парадного и засунули в бусик», — уточнили в публикации.

На кадрах видно, как собака громко лает и бегает вокруг хозяина, которого двое в форме волокут по земле. Но мужчину затолкали в машину, а собака осталась на дороге.

В июне во Львовской области на похоронах военного устроили облаву на уклонистов. Но участники церемонии прощания отбили мужчину и прогнали сотрудников территориального центра комплектования и соцподдержки.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил, что проведение силовой мобилизации может обернуться массовыми протестами.