На Украине исключили русский из перечня языков, подлежащих защите

Верховная рада исключила русский из перечня языков, подлежащих государственной защите. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Также из списка пропал молдавский язык, а добавились урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш.

При этом в самой Раде назвали закон символическим жестом, заявив, что русский язык по-прежнему защищен Конституцией Украины.

Недавно Украинский институт национальной памяти включил в список символов российского империализма адмирала Федора Ушакова. После этого его будут убирать из публичного пространства страны.

Ранее бывшая учительница истории из Харьковской области рассказала, как ушла на пенсию из-за того, что не соглашалась с точкой зрения, навязываемой в украинских учебниках. Она заявила, что все равно пыталась доносить ученикам правду.