Бывшая учительница из Харьковской области Вера Николаевна рассказала РИА «Новости» , что, будучи несогласной с украинской программой из-за недостоверной информации, она все же старалась донести до учеников правду. Но вскоре ей пришлось уйти на пенсию.

«Я начинала преподавать историю России и Советского Союза. Тогда на историю Украины отводили меньше внимания, а когда стала Украина — ее истории уделяли больше. <…> Особенно для девятого класса — вся история Украины западноукраинской была», — объяснила педагог.

Вера Николаевна преподавала историю в школе родного села более сорока лет, десять из которых возглавляла учебное заведение. После распада Советского Союза учебники по истории Украины стали более националистичными, а некоторые исторические факты искажались.

«Я учила так: была Вторая мировая война, и Советский Союз был участником, и что мы вели Великую Отечественную войну. На Украине Великая Отечественная не упоминалась, а только (фигурировала — прим. ред.) Украина во Второй мировой», — отметила Вера Николаевна.

Учительница рассказывала, что в учебниках истории всегда упоминались такие нацистские преступники, как Шухевич и Бандера. Основное внимание уделялось истории Западной Украины, а про Восточную говорили мало. Она пыталась донести до учеников правду, но в итоге все же ушла на пенсию.

«Тогда по программе историк не должен был быть политиком. Я говорила так: это моя точка зрения, и все, но я ее не имела права навязать, так было приказано», — добавила Вера Николаевна.

Украинские власти не только пытаются изменить историю, но и вытесняют русский язык, на котором привыкло общаться население. Ранее во Львовской области продавщица отказалась обслуживать украинского солдата за разговор на русском языке. Когда мужчина возразил украинке, отметив, что они и так хорошо понимают друг друга, ему сразу указали на дверь.