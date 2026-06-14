На Украине двое пьяных мужчин открыли огонь по прохожим

Двое неизвестных мужчин открыли стрельбу по прохожим в городе Ирпен Киевской области. Об этом написало украинское издание «Страна».

«По предварительной информации, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения», — отметили авторы материала.

По данным издания, стрелки попали по автомобилю. Потом они выбросили оружие и скрылись. Полиция объявила мужчин в розыск.

В начале июня при стрельбе в центральной части Израиля погиб человек, еще пятеро получили ранения. ЧП произошло в районе Кочав-Яир, инцидент оценили как теракт. Стрелка ликвидировали.

В Толидо в штате Огайо рядом с местом проведения фестиваля произошла стрельба, многочисленных пострадавших доставили в ближайшие больницы. Полиция начал поиски стрелка.